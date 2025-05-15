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ФИА опубликовала результаты проверки болида Макларен

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Все соответствует регламенту

ФИА опубликовала результаты проверки болида Макларен

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала результаты тщательной проверки болида команды Формулы-1 "Макларен".

Ранее некоторые соперники британского гоночного коллектива высказывали подозрения относительно системы охлаждения задних тормозов машин "Макларена", что могло позволять команде лучше контролировать температуру шин.

Перед Гран-при Эмилии-Романьи ФИА подтвердила, что все проверенные компоненты машины пилота Оскара Пиастри полностью соответствуют регламенту. Также отмечается, что проверка "Макларена" осуществлялась в том числе на предмет соблюдения статьи 11.5, которая гласит, что использование жидкостей для охлаждения тормозной системы запрещено.

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