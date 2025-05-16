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Норрис: Наша цель — лидировать как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов
Ставить перед собой самые высокие цели
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал об атмосфере в своем коллективе и целях на текущий сезон.
"У нас отлично. Очевидно, что здесь царит хорошая атмосфера, потому что это лучшее начало сезона, которое было у McLaren за многие годы. Для многих людей, работающих у нас, это старт мечты – мы выигрываем гонки. Это то, что мы здесь делаем и к чему стремимся.
Наша цель – лидировать как в личном зачете, так и Кубке конструкторов. Так что атмосфера отличная, но главное, что все по-прежнему очень хорошо работают вместе. В этом году мы полны решимости, однако уделяем большое внимание следующему сезону и следим за тем, чтобы мы не расслаблялись" – сказал Норрис.
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