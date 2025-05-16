Норрис прокомментировал свое взаимодействие с Пиастри

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем взаимодействии с партнером по коллективу Оскаром Пиастри.

"Не то, чтобы мы оказались случайно в том положении, где сейчас. Мы понимаем наши сильные и слабые стороны, откуда проистекают угрозы. На данный момент команда очень компетентна, и это очень хорошо для нас. С такими руководителями, как Зак и Андреа, которые держат коллектив в тонусе, усердно работают, активно проектируют будущее и напоминают нам о наших конкурентах и ​​о том, насколько они могут быть близки, мы завоеваем успех.

Тот факт, что мы пока выиграли не все гонки, нас не радует. Но настроены оптимистично. То же и с Оскаром. Мы оба отлично ладим, нам нравится работать вместе. Я подталкиваю его, он мотивирует меня, и это хорошо для команды. Так что да, это все положительные моменты" – сказал Норрис.