Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис прокомментировал свое взаимодействие с Пиастри
Идеальный коллектив
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем взаимодействии с партнером по коллективу Оскаром Пиастри.
"Не то, чтобы мы оказались случайно в том положении, где сейчас. Мы понимаем наши сильные и слабые стороны, откуда проистекают угрозы. На данный момент команда очень компетентна, и это очень хорошо для нас. С такими руководителями, как Зак и Андреа, которые держат коллектив в тонусе, усердно работают, активно проектируют будущее и напоминают нам о наших конкурентах и о том, насколько они могут быть близки, мы завоеваем успех.
Тот факт, что мы пока выиграли не все гонки, нас не радует. Но настроены оптимистично. То же и с Оскаром. Мы оба отлично ладим, нам нравится работать вместе. Я подталкиваю его, он мотивирует меня, и это хорошо для команды. Так что да, это все положительные моменты" – сказал Норрис.
Популярное сейчас
- За два тура до финиша. Известен вратарь УПЛ с наибольшим количеством "сухих" матчей в сезоне
- Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
- Стали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном
- Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане