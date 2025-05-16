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Алонсо: Впереди нас ждут определенные трудности, и нам необходимо найти свой темп
Надо еще много работать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал о своем текущем положении и поделился ожиданиями от ближайшего будущего.
"Впереди нас ждут определенные трудности, и нам необходимо найти свой темп. Два года назад я боролся за подиум и был одним из самых быстрых гонщиков в поддоке. Недавно мы проанализировали некоторые моменты из моих выступлений. И могу сказать, что я нахожусь на том же или даже более высоком уровне по сравнению с тем, что показывал в 2023 году. Как я уже говорил, результаты, подобные тем, что мы продемонстрировали в спринте и квалификации в Маями, вероятно, немного лучше, чем в 2023 году, когда я только пытался адаптироваться к машине и команде.
Сейчас мы находимся по другую сторону баррикад, поэтому нам необходимо извлечь некоторые уроки и работать еще усерднее. Однако мы пытаемся быть единой командой и преодолевать все трудности вместе" – сказал Алонсо.
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