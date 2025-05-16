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Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи
Ферстаппен - седьмой
Пилот "Макларена" Оскар Пиастри установил лучшее время в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарник Ландо Норрис показал второй результат, а третье время досталось гонщику "Уильямса" Карлосу Сайнсу.
Действующий чемпион и четырёхкратный обладатель титула, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял седьмое место, а семикратный чемпион мира, гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон, финишировал пятым.
Тренировка завершилась раньше времени из-за аварии бразильского пилота "Кик-Заубера" Габриэла Бортолето.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:
1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 1:16.545
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.032
3. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.052
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.054
5. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.096
6. Пьер Гасли ("Альпин") +0.151
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.360
8. Александер Албон ("Уильямс") +0.377
9. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +0.380
10. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +0.453
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.487
12. Шарль Леклер ("Феррари") +0.532
13. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.549
14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.576
15. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0.741
16. Юки Цунода ("Ред Булл") +0.811
17. Франко Колапинто ("Альпин") +0.828
18. Оливер Берман ("Хаас") +0.901
19. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.096
20. Эстебан Окон ("Хаас") +1.117
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