  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт

Ферстаппен - седьмой

Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри установил лучшее время в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарник Ландо Норрис показал второй результат, а третье время досталось гонщику "Уильямса" Карлосу Сайнсу.

Действующий чемпион и четырёхкратный обладатель титула, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял седьмое место, а семикратный чемпион мира, гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон, финишировал пятым.

Тренировка завершилась раньше времени из-за аварии бразильского пилота "Кик-Заубера" Габриэла Бортолето.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:

1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 1:16.545
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.032
3. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.052
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.054
5. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.096
6. Пьер Гасли ("Альпин") +0.151
7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.360
8. Александер Албон ("Уильямс") +0.377
9. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +0.380
10. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +0.453
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.487
12. Шарль Леклер ("Феррари") +0.532
13. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.549
14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.576
15. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0.741
16. Юки Цунода ("Ред Булл") +0.811
17. Франко Колапинто ("Альпин") +0.828
18. Оливер Берман ("Хаас") +0.901
19. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.096
20. Эстебан Окон ("Хаас") +1.117

По теме
yellow-arrow
Алонсо: Впереди нас ждут определенные трудности, и нам необходимо найти свой темп
yellow-arrow
Норрис: Наша цель — лидировать как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов
yellow-arrow
ФИА опубликовала результаты проверки болида Макларен
формула-1 Оскар Пиастри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости