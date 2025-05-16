Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри установил лучшее время в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарник Ландо Норрис показал второй результат, а третье время досталось гонщику "Уильямса" Карлосу Сайнсу.

Действующий чемпион и четырёхкратный обладатель титула, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял седьмое место, а семикратный чемпион мира, гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон, финишировал пятым.

Тренировка завершилась раньше времени из-за аварии бразильского пилота "Кик-Заубера" Габриэла Бортолето.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Первая тренировка:

1. Оскар Пиастри ("Макларен") - 1:16.545

2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.032

3. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.052

4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.054

5. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.096

6. Пьер Гасли ("Альпин") +0.151

7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.360

8. Александер Албон ("Уильямс") +0.377

9. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +0.380

10. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +0.453

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0.487

12. Шарль Леклер ("Феррари") +0.532

13. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.549

14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.576

15. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0.741

16. Юки Цунода ("Ред Булл") +0.811

17. Франко Колапинто ("Альпин") +0.828

18. Оливер Берман ("Хаас") +0.901

19. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.096

20. Эстебан Окон ("Хаас") +1.117