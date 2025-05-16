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В ФИА рассматривают ситуацию Феррари со сменой давления в шинах

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В ФИА рассматривают ситуацию Феррари со сменой давления в шинах

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) взяли под расследование действия итальянской команды Формулы-1 "Феррари" с болидом Шарля Леклера в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи.

"Во время первой свободной тренировки было замечено, что давление в обеих передних шинах на автомобиле №16 было изменено после первого выезда, когда автомобиль стоял в боксах, а затем гонщик выехал на трассу с использованием того же комплекта. Эта корректировка была произведена не в соответствии с процедурами, изложенными в TD003Q 2. g. ii.", — говорится в официальном заявлении.

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