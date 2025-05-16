В Ред Булл надеются увидеть прогресс на Гран-при Испании

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко выразил надежду, что ужесточение контроля гибкости передних крыльев на Гран-при Испании поможет австрийской команде прибавить.

"Слухи о новинках преувеличены. Будут постепенные улучшения, но нельзя ожидать, что у нас внезапно появится выигрышная машина. «Макларен» хорошо контролирует температуру шин, в Майами мы уступали семь десятых секунды. Новые правила для передних крыльев, которые применяются с Барселоны, дают нам больше надежды на то, что что-то изменится.

Мы не будем вносить изменения в работу крыльев, потому что мы с самого начала были уверены, что меры контроля будут эффективными. Но этого не произошло. В Имоле же всё будет зависеть от температуры. Не должно быть слишком жарко, так что подиум — это, по сути, максимум. Но на воскресенье прогнозируют дождь, что открывает новые возможности", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.