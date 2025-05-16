  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ред Булл надеются увидеть прогресс на Гран-при Испании

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ред Булл надеются увидеть прогресс на Гран-при Испании

Автоспорт

Посмотрим

В Ред Булл надеются увидеть прогресс на Гран-при Испании

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко выразил надежду, что ужесточение контроля гибкости передних крыльев на Гран-при Испании поможет австрийской команде прибавить.

"Слухи о новинках преувеличены. Будут постепенные улучшения, но нельзя ожидать, что у нас внезапно появится выигрышная машина. «Макларен» хорошо контролирует температуру шин, в Майами мы уступали семь десятых секунды. Новые правила для передних крыльев, которые применяются с Барселоны, дают нам больше надежды на то, что что-то изменится.

Мы не будем вносить изменения в работу крыльев, потому что мы с самого начала были уверены, что меры контроля будут эффективными. Но этого не произошло. В Имоле же всё будет зависеть от температуры. Не должно быть слишком жарко, так что подиум — это, по сути, максимум. Но на воскресенье прогнозируют дождь, что открывает новые возможности", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
В ФИА рассматривают ситуацию Феррари со сменой давления в шинах
yellow-arrow
Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи
yellow-arrow
Алонсо: Впереди нас ждут определенные трудности, и нам необходимо найти свой темп
Red Bull Хельмут Марко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости