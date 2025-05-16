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Пиастри показал лучший результат во второй практике Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт

Команда демонстрирует отличные результаты

Пиастри показал лучший результат во второй практике Гран-при Эмилии-Романьи

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 16 мая, в Имоле, Италия, завершилась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Вторым стал его напарник Ландо Норрис, третьим — Пьер Гасли из "Альпин".

Чуть более чем за пять минут до конца сессии франко-алжирский гонщик "Рейсинг Буллз" Исак Хаджар потерял машину после прохождения третьего поворота и при возвращении на трассе застрял вплотную к дорожному полотну, оставив задние шины в гравии.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика

  1. Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:15.293
  2. Ландо Норрис ("Макларен") +0.025
  3. Пьер Гасли ("Альпин") +0.276
  4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.400
  5. Макс Ферстаппен "(Ред Булл") +0.442
  6. Шарль Леклер ("Феррари") +0.475
  7. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0.499
  8. Юки Цунода ("Ред Булл") +0.534
  9. Александер Албон ("Уильямс") +0.623
  10. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.641
  11. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.650
  12. Оливер Берман ("Хаас") +0.716
  13. Франко Колапинто ("Альпин") +0.751
  14. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.927
  15. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0.962
  16. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.046
  17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.048
  18. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +1.113
  19. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.126
  20. Эстебан Окон ("Хаас") +1.127
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