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Пиастри показал лучший результат во второй практике Гран-при Эмилии-Романьи
Команда демонстрирует отличные результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 16 мая, в Имоле, Италия, завершилась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Вторым стал его напарник Ландо Норрис, третьим — Пьер Гасли из "Альпин".
Чуть более чем за пять минут до конца сессии франко-алжирский гонщик "Рейсинг Буллз" Исак Хаджар потерял машину после прохождения третьего поворота и при возвращении на трассе застрял вплотную к дорожному полотну, оставив задние шины в гравии.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика
- Оскар Пиастри ("Макларен") — 1:15.293
- Ландо Норрис ("Макларен") +0.025
- Пьер Гасли ("Альпин") +0.276
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0.400
- Макс Ферстаппен "(Ред Булл") +0.442
- Шарль Леклер ("Феррари") +0.475
- Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +0.499
- Юки Цунода ("Ред Булл") +0.534
- Александер Албон ("Уильямс") +0.623
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.641
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.650
- Оливер Берман ("Хаас") +0.716
- Франко Колапинто ("Альпин") +0.751
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.927
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +0.962
- Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.046
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.048
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +1.113
- Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.126
- Эстебан Окон ("Хаас") +1.127
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