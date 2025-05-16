Пиастри показал лучший результат во второй практике Гран-при Эмилии-Романьи

В пятницу, 16 мая, в Имоле, Италия, завершилась вторая практика седьмого этапа Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Лучшее время показал пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Вторым стал его напарник Ландо Норрис, третьим — Пьер Гасли из "Альпин".

Чуть более чем за пять минут до конца сессии франко-алжирский гонщик "Рейсинг Буллз" Исак Хаджар потерял машину после прохождения третьего поворота и при возвращении на трассе застрял вплотную к дорожному полотну, оставив задние шины в гравии.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика