Хэмилтон рассказал, над чем в первую очередь нужно работать в болиде

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, над чем его коллектив будет работать с точки зрения настроек болида.

"Не знаю, о чем говорят СМИ. Я над задней подвеской никак работать не буду. Просто попробуем извлечь больше скорости из машины, следуем нашему плану.

В Испании всем придется использовать другие передние антикрылья – интересно будет посмотреть, какое влияние это будет иметь на пелотон" – сказал Хэмилтон.