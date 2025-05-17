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Хэмилтон рассказал, над чем в первую очередь нужно работать в болиде
Важный фактор успеха
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, над чем его коллектив будет работать с точки зрения настроек болида.
"Не знаю, о чем говорят СМИ. Я над задней подвеской никак работать не буду. Просто попробуем извлечь больше скорости из машины, следуем нашему плану.
В Испании всем придется использовать другие передние антикрылья – интересно будет посмотреть, какое влияние это будет иметь на пелотон" – сказал Хэмилтон.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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