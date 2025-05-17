Норрис: Я не буду думать о чемпионстве до конца лета

Пилот команды "Макларэн" Ландо Норрис рассказал о своих планах на чемпионство по итогам сезона-2025.

"Я уже говорил об этом, что меня это совершенно не беспокоит сейчас. Я не буду думать об этом до лета. Ситуация может меняться очень быстро. И здесь нет каких-то более важных гонок среди других, потому что все они важны. У меня одинаковое отношение к каждой гонке.

Red Bull и Mercedes рядом с нами и в любой момент способны обойти нас. Они уже неоднократно опережали нас в квалификации и продолжают хорошо выступать. Но, очевидно, в гонках мы пока справляемся лучше, и очки, как мы знаем, насчитывают не по субботам. Нужно хорошо делать свою работу в воскресенье, и если сосредоточиться на этом, то все будет хорошо" – сказал Ландо.