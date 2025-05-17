Ферстаппен прокомментировал первые тренировки на Гран-при Италии

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от первых тренировочных заездов этапа Формулы-1 Гран-при Эмильи-Романии. Его слова цитирует F1:

"Нам, безусловно, нужно немного больше поработать, чтобы улучшить баланс в поворотах и ​​ехать быстрее. Думаю, то же происходит и на длинных дистанциях. Меня обогнал McLaren, так что этого достаточно, верно? Они отрываются.

Но даже в этом случае, по сравнению с другими командами вокруг нас, я думаю, что сейчас... сегодня было немного тяжело" – сказал Макс.