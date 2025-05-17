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Ферстаппен прокомментировал первые тренировки на Гран-при Италии
Неплохо, но не идеально
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от первых тренировочных заездов этапа Формулы-1 Гран-при Эмильи-Романии. Его слова цитирует F1:
"Нам, безусловно, нужно немного больше поработать, чтобы улучшить баланс в поворотах и ехать быстрее. Думаю, то же происходит и на длинных дистанциях. Меня обогнал McLaren, так что этого достаточно, верно? Они отрываются.
Но даже в этом случае, по сравнению с другими командами вокруг нас, я думаю, что сейчас... сегодня было немного тяжело" – сказал Макс.
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