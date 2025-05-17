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Формула-1. Норрис побеждает в последней практике Гран-при Эмильи-Романии, Пиастри – второй

Автоспорт
Обновлено

Тотальная доминация

Формула-1. Норрис побеждает в последней практике Гран-при Эмильи-Романии, Пиастри – второй

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 мая, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялся последний тренировочный заезд Гран-при Эмильи-Романии.

Победу по его итогам одержал пилот "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Результаты Практики-3 Гран-при Эмильи-Романии:

Формула-1. Норрис побеждает в последней практике Гран-при Эмильи-Романии, Пиастри – второй - изображение 1

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