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Формула-1. Норрис побеждает в последней практике Гран-при Эмильи-Романии, Пиастри – второй
Тотальная доминация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 17 мая, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 состоялся последний тренировочный заезд Гран-при Эмильи-Романии.
Победу по его итогам одержал пилот "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у его партнера по команде Оскара Пиастри, а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Результаты Практики-3 Гран-при Эмильи-Романии:
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