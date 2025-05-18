Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Эмильи-Романии
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Вчера, 17 мая, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Эмильи-Романии.
Поул по итогам квалификации завоевал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Джордж Рассел.
Результаты квалификации Гран-при Эмильи-Романии:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 10:08
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- Яремчук добыл второй трофей в сезоне. Украинец помог Олимпиакосу взять Кубок Греции
- Брага создала много моментов, но Трубин пропустил лишь с пенальти. Бенфика не стала чемпионом. Оценки украинца
- В ФИА рассматривают ситуацию Феррари со сменой давления в шинах
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1