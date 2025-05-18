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Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Эмильи-Романии

Автоспорт
Обновлено

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Эмильи-Романии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 17 мая, состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Эмильи-Романии.

Поул по итогам квалификации завоевал пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП-3 замкнул гонщик "Мерседес" Джордж Рассел.

Результаты квалификации Гран-при Эмильи-Романии:

Формула-1. Пиастри победил в квалификации Гран-при Эмильи-Романии - изображение 1

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 10:08
Дуже радий прогресу Астон Мартін. Сподіваюсь, Алонсо сьогодні заїде в очки
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 10:08
Дуже радий прогресу Астон Мартін. Сподіваюсь, Алонсо сьогодні заїде в очки
Ответить
0
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