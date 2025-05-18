Леклер – об итогах квалификации Гран-при Эмильи-Романии: Нет слов, мы выбыли после второго сегмента

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Эмильи-Романии.

"Очевидно, мы не на том уровне, на котором должны быть. В квалификации мы не быстры даже в том случае, когда проезжаем хорошие круги – это досадно.

Чего нам не хватает? Всего. Нет слов. Мы выбыли после второго сегмента.

Гонка? Нужно чудо, но нельзя ждать чудес по воскресеньям. Нам просто нужно добавить, мы не на том уровне, на котором должны быть" – сказал Леклер.

Напомним, что гонка Гран-при Эмильи-Романии состоится сегодня, 18 мая, в 16:00 по киевскому времени.