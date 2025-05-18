Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леклер – об итогах квалификации Гран-при Эмильи-Романии: Нет слов, мы выбыли после второго сегмента
Большие проблемы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Эмильи-Романии.
"Очевидно, мы не на том уровне, на котором должны быть. В квалификации мы не быстры даже в том случае, когда проезжаем хорошие круги – это досадно.
Чего нам не хватает? Всего. Нет слов. Мы выбыли после второго сегмента.
Гонка? Нужно чудо, но нельзя ждать чудес по воскресеньям. Нам просто нужно добавить, мы не на том уровне, на котором должны быть" – сказал Леклер.
Напомним, что гонка Гран-при Эмильи-Романии состоится сегодня, 18 мая, в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- Лига 1. Уверенный финиш Ниццы, везение Фонсеки и чудесное спасение Гавра
- ФИА опубликовала результаты проверки болида Макларен
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака