Хэмилтон: Нам нужно будет изучить ситуацию и разобраться в случившемся

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Эмильи-Романии.

"Было тяжело, да, тяжело. Я очень расстроен тем, что мы не смогли пройти к третьему сегменту квалификации.

Мне правда кажется, что во время этого уик-энда мы сделали несколько положительных шагов вперед. И ощущения от управления машиной в целом стали лучше. И тормоза сегодня работали лучше. Баланс был неплохим, и первая попытка во втором сегменте получилась достаточно хорошей.

Но после перехода на новый комплект шин мы, по какой-то причине, не получили улучшения сцепления машины с трассой, и не стали быстрее. В то время как все остальные, очевидно, смогли включить новые шины.

Нам нужно будет изучить ситуацию и разобраться в случившемся. Очень трудно видеть всех ребят, так упорно работавших над подготовкой к этому этапу – и на своем первом Гран При в Италии, домашнем для Ferrari, не пройти в третий сегмент квалификации.

Обгонять на этой трассе очень сложно. Думаю, что будет трудно добиться прогресса. Так что да, в принципе, пробиться в ТОП-10 и отыграть еще несколько позиций будет очень тяжело" – сказал Льюис.

Напомним, что гонка Гран-при Эмильи-Романии состоится сегодня, 18 мая, в 16:00 по киевскому времени.