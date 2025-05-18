Норрис поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмильи-Романии.

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Эмильи-Романии.

"Считаю, я просто был недостаточно быстр. В этом году ни одно из моих выступлений в третьем сегменте квалификации не было достаточно сильным, поэтому сегодня это снова произошло.

Каждый уикенд происходит одно и то же. Нам нужно отыграть позиции и прорваться вперед. Но будет непросто, ведь на этой трассе очень тяжело обгонять. Но ничего не поделаешь.

Но в целом мы видим ту же историю. Мы оказываемся недостаточно сильными в квалификации, а затем пытаемся получить удовольствие и отыграться в гонке" – сказал Норрис.