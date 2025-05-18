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Норрис поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмильи-Романии.
Получилось не идеально
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Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Эмильи-Романии.
"Считаю, я просто был недостаточно быстр. В этом году ни одно из моих выступлений в третьем сегменте квалификации не было достаточно сильным, поэтому сегодня это снова произошло.
Каждый уикенд происходит одно и то же. Нам нужно отыграть позиции и прорваться вперед. Но будет непросто, ведь на этой трассе очень тяжело обгонять. Но ничего не поделаешь.
Но в целом мы видим ту же историю. Мы оказываемся недостаточно сильными в квалификации, а затем пытаемся получить удовольствие и отыграться в гонке" – сказал Норрис.
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