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Норрис поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмильи-Романии.

Автоспорт
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Получилось не идеально

Норрис поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Эмильи-Романии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал результаты квалификационных заездов Гран-при Эмильи-Романии.

"Считаю, я просто был недостаточно быстр. В этом году ни одно из моих выступлений в третьем сегменте квалификации не было достаточно сильным, поэтому сегодня это снова произошло.

Каждый уикенд происходит одно и то же. Нам нужно отыграть позиции и прорваться вперед. Но будет непросто, ведь на этой трассе очень тяжело обгонять. Но ничего не поделаешь.

Но в целом мы видим ту же историю. Мы оказываемся недостаточно сильными в квалификации, а затем пытаемся получить удовольствие и отыграться в гонке" – сказал Норрис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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