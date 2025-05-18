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Пиастри прокомментировал гонку Гран-при Эмильи-Романии

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Впервые за долгое время не победил

Пиастри прокомментировал гонку Гран-при Эмильи-Романии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри прокомментировал гонку Гран-при Эмильи-Романии, в которой он занял в итоге третью позицию. Его слова цитирует F1:

"Это конечно разочаровывает, но я думаю, что мы в любом случае сделали несколько неправильных выводов после этого. Не самое лучшее наше воскресенье, поэтому, безусловно, есть на что посмотреть и что пересмотреть.

Молодцы Макс и Red Bull. Это был хороший ход, но сегодня у них был темп. Мы оглянемся назад и посмотрим, что мы можем сделать получше.

Я старался удержаться на втором месте, но у меня не хватило сцепления, поэтому теперь третье место.

Я пытался изо всех сил, и, я думаю, его победа была неизбежна, но я не собирался сдаваться без борьбы" – сказал Оскар.

После Гран-при Эмильи-Романии в общем зачете пилотов продолжает лидировать Оскар Пиастри (146), второй идет Ландо Норрис (133), а ТОП-3 замыкает Макс Ферстаппен (124).

В Кубке конструкторов лидерство держат "Макларен" (279), вторая позиция у "Мерседес" (147), а ТОП-3 замыкают "Ред-Булл" (131).

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