Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен рассказал, есть ли шансы у Ред-Булл догнать Макларен
Будет тяжело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен после победы в гонке Гран-при Эмильи-Романии рассказал, есть ли шанс у его коллектива догнать "Макларен" в Кубке конструкторов.
"Это очень сложный вопрос. Когда смотришь последнюю гонку в Маями, хочется сказать "нет". Разрыв между нами был очень велик. Конечно, я знаю, что на каждой трассе это отставание будет разным, но на определенных трассах они могут быть очень далеко.
Мы должны найти решение как можно скорее. И я не говорю об одном или двух улучшениях машины. На одном круге, квалификации, у нас все хорошо. Но в гонке вы просто видите, что наши шины перегреваются гораздо сильнее и быстрее. В этом случае McLaren гораздо быстрее. Будь это на мокрой трассе на промежуточных шинах, а также просто на шинах в сухую погоду" – сказал Макс.
Популярное сейчас
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом
- Хэмилтон: Нам нужно будет изучить ситуацию и разобраться в случившемся
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане