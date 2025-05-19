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Ферстаппен рассказал, есть ли шансы у Ред-Булл догнать Макларен

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Будет тяжело

Ферстаппен рассказал, есть ли шансы у Ред-Булл догнать Макларен

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен после победы в гонке Гран-при Эмильи-Романии рассказал, есть ли шанс у его коллектива догнать "Макларен" в Кубке конструкторов.

"Это очень сложный вопрос. Когда смотришь последнюю гонку в Маями, хочется сказать "нет". Разрыв между нами был очень велик. Конечно, я знаю, что на каждой трассе это отставание будет разным, но на определенных трассах они могут быть очень далеко.

Мы должны найти решение как можно скорее. И я не говорю об одном или двух улучшениях машины. На одном круге, квалификации, у нас все хорошо. Но в гонке вы просто видите, что наши шины перегреваются гораздо сильнее и быстрее. В этом случае McLaren гораздо быстрее. Будь это на мокрой трассе на промежуточных шинах, а также просто на шинах в сухую погоду" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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