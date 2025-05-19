Ферстаппен рассказал, есть ли шансы у Ред-Булл догнать Макларен

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен после победы в гонке Гран-при Эмильи-Романии рассказал, есть ли шанс у его коллектива догнать "Макларен" в Кубке конструкторов.

"Это очень сложный вопрос. Когда смотришь последнюю гонку в Маями, хочется сказать "нет". Разрыв между нами был очень велик. Конечно, я знаю, что на каждой трассе это отставание будет разным, но на определенных трассах они могут быть очень далеко.

Мы должны найти решение как можно скорее. И я не говорю об одном или двух улучшениях машины. На одном круге, квалификации, у нас все хорошо. Но в гонке вы просто видите, что наши шины перегреваются гораздо сильнее и быстрее. В этом случае McLaren гораздо быстрее. Будь это на мокрой трассе на промежуточных шинах, а также просто на шинах в сухую погоду" – сказал Макс.