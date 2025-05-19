Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис: Гонка в Италии показывает, как быстро все может измениться
Лучше и не скажешь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмильи-Романии. Его слова цитирует F1:
"Тяжелая гонка, длинная гонка. Сегодня просто нужно было немного терпения, к чему всегда трудно подготовиться, но я думаю, что мы справились со стратегией, рассчитанной на длинную дистанцию на первом отрезке.
Я думаю, единственный недостаток в том, что у нас не было темпа, как у Red Bull. Они были очень быстры, Макс был очень быстрым сегодня, и мы не только боролись с темпом, но, я думаю, мы тоже боролись с ухудшением ситуации.
То, что было нашей сильнейшей стороной два уикенда назад, в эти выходные оказалось недостаточно хорошо, и это показывает, как быстро все может измениться. Но я думаю, что в остальном мы довольны, это все равно хороший результат команды, и это главное" – сказал Ландо.
Популярное сейчас
- "Последние 2-3 недели я это чувствую во всем": Григорчук – о борьбе за выживание
- Серия А. Рома – Милан 3:1. Обзор матча
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Директор Ред-Булл прокомментировал уровень пилотирования Ферстаппена
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы