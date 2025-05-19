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Норрис: Гонка в Италии показывает, как быстро все может измениться

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Лучше и не скажешь

Норрис: Гонка в Италии показывает, как быстро все может измениться

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмильи-Романии. Его слова цитирует F1:

"Тяжелая гонка, длинная гонка. Сегодня просто нужно было немного терпения, к чему всегда трудно подготовиться, но я думаю, что мы справились со стратегией, рассчитанной на длинную дистанцию ​​на первом отрезке.

Я думаю, единственный недостаток в том, что у нас не было темпа, как у Red Bull. Они были очень быстры, Макс был очень быстрым сегодня, и мы не только боролись с темпом, но, я думаю, мы тоже боролись с ухудшением ситуации.

То, что было нашей сильнейшей стороной два уикенда назад, в эти выходные оказалось недостаточно хорошо, и это показывает, как быстро все может измениться. Но я думаю, что в остальном мы довольны, это все равно хороший результат команды, и это главное" – сказал Ландо.

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