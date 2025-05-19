Норрис: Гонка в Италии показывает, как быстро все может измениться

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмильи-Романии. Его слова цитирует F1:

"Тяжелая гонка, длинная гонка. Сегодня просто нужно было немного терпения, к чему всегда трудно подготовиться, но я думаю, что мы справились со стратегией, рассчитанной на длинную дистанцию ​​на первом отрезке.

Я думаю, единственный недостаток в том, что у нас не было темпа, как у Red Bull. Они были очень быстры, Макс был очень быстрым сегодня, и мы не только боролись с темпом, но, я думаю, мы тоже боролись с ухудшением ситуации.

То, что было нашей сильнейшей стороной два уикенда назад, в эти выходные оказалось недостаточно хорошо, и это показывает, как быстро все может измениться. Но я думаю, что в остальном мы довольны, это все равно хороший результат команды, и это главное" – сказал Ландо.