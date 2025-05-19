  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии

Автоспорт

Постепенно двигаются в правильном направлении

Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии, где занял в итоге четвертую позицию. Его слова цитирует F1:

"На нас, как на команду, оказывалось большое давление, поскольку весь год мы испытывали трудности с машиной и особенно с квалификацией, поэтому провести такую ​​сильную гонку, двигаться вперед, набирать обороты — это было такое замечательное чувство.

Я бы не сказал, что я не помню, когда в последний раз я имел такие гонки, когда ты двигаешься вперед. Я уверен, что она была, возможно, в прошлом году, но эта гонка, очевидно, другая, потому что я в красной машине, и я еще этого не делал, так что наконец-то иметь эту связь, эту синергию с машиной сегодня и прогрессировать было действительно отличным чувством" – сказал Хэмилтон.

Ферстаппен рассказал, есть ли шансы у Ред-Булл догнать Макларен

По теме
yellow-arrow
Норрис: Гонка в Италии показывает, как быстро все может измениться
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал, есть ли шансы у Ред-Булл догнать Макларен
yellow-arrow
Пиастри прокомментировал гонку Гран-при Эмильи-Романии
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости