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Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии
Постепенно двигаются в правильном направлении
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии, где занял в итоге четвертую позицию. Его слова цитирует F1:
"На нас, как на команду, оказывалось большое давление, поскольку весь год мы испытывали трудности с машиной и особенно с квалификацией, поэтому провести такую сильную гонку, двигаться вперед, набирать обороты — это было такое замечательное чувство.
Я бы не сказал, что я не помню, когда в последний раз я имел такие гонки, когда ты двигаешься вперед. Я уверен, что она была, возможно, в прошлом году, но эта гонка, очевидно, другая, потому что я в красной машине, и я еще этого не делал, так что наконец-то иметь эту связь, эту синергию с машиной сегодня и прогрессировать было действительно отличным чувством" – сказал Хэмилтон.
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