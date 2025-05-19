Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии, где занял в итоге четвертую позицию. Его слова цитирует F1:

"На нас, как на команду, оказывалось большое давление, поскольку весь год мы испытывали трудности с машиной и особенно с квалификацией, поэтому провести такую ​​сильную гонку, двигаться вперед, набирать обороты — это было такое замечательное чувство.

Я бы не сказал, что я не помню, когда в последний раз я имел такие гонки, когда ты двигаешься вперед. Я уверен, что она была, возможно, в прошлом году, но эта гонка, очевидно, другая, потому что я в красной машине, и я еще этого не делал, так что наконец-то иметь эту связь, эту синергию с машиной сегодня и прогрессировать было действительно отличным чувством" – сказал Хэмилтон.