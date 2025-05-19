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Техдиректор Ред Булл: Новые модификации дают нам шанс прибавить в подготовке к гонке и квалификации
Кажется команда идет в правильном направлении
Технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше прокомментировал победу пилота австрийского коллектива и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи.
"В воскресенье условия немного отличались от пятничных. Асфальт был теплее, и это повлияло на скорость. Новые модификации дают нам шанс прибавить в подготовке к гонке и квалификации. Обновление сработало хорошо.
Рабочее окно настроек по-прежнему очень узкое. Мы выиграли в Японии, но потерпели разгромное поражение в Бахрейне и Майами. Очевидно, что в этом спорте ни в чём нельзя быть уверенным. У "Макларена" по-прежнему хорошая машина, поэтому мы должны продолжать усердно работать", — приводит слова Ваше издание GPblog.
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