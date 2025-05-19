Иван Клименко добыл исторический подиум для Украины на GT World Challenge Sprint в Зандворте

18 мая 2025 года на трассе Зандворт (Нидерланды) состоялся этап чемпионата GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Украинский гонщик Иван Клименко вместе с бельгийцем Лоренсом Лекертуа, выступая за французскую команду SainteLoc на Audi R8 LMS GT3, достиг исторического результата для украинского автоспорта, получив двойной подиум в классе Silver и общем зачете.

Экипаж Клименко и Лекертуа финишировал третьим в классе Silver и 14-м в общем зачете. Однако настоящий прорыв произошел в воскресной гонке. Лекертуа блестяще провел квалификацию, завоевав поул-позицию в классе Silver и пятую стартовую позицию в общем зачете. Старт гонки был напряженным: молодой экипаж оказался в окружении многократных чемпионов мира и легенд автоспорта.

Лекертуа удачно удерживал пятую позицию, оказывая давление на Ferrari, которую пилотировал Артур Леклерк (брат пилота Формулы-1 Шарля Леклерка). Под давлением Audi Леклерк допустил ошибку, вылетел с трассы, что позволило экипажу Клименко выйти вперед. На пит-стопе SainteLoc сработала безупречно, и Клименко выехал на трассу четвертым. Украинский пилот продемонстрировал впечатляющее мастерство. На протяжении 20 кругов Клименко выдерживал сумасшедшее давление от соперников, включая чемпионов мира, и в упорной борьбе привел экипаж к победе в классе Silver и второму месту в общем зачете.

Этот результат стал первым в истории украинского автоспорта, когда пилот завоевал подиум в общем зачете самого престижного чемпионата GT3 - GT World Challenge Europe.