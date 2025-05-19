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Ньюи впервые после перехода в Астон Мартин может посетить этап Формулы-1

Автоспорт

Специалист сменил команду после сотрудничества длинной почти в два десятка лет

Ньюи впервые после перехода в Астон Мартин может посетить этап Формулы-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

66-летний известный британский конструктор Эдриан Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 "Астон Мартин" посетит этап "Королевских гонок", сообщило издание Racingnews365.

Эдриан прибудет на восьмой этап Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Монако.

Нью провёл почти два десятилетия в "Ред Булл", а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

После семи этапов в сезоне 2025 года "Астон Мартин" занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 14 очков.

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Эдриан Ньюи
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