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Ньюи впервые после перехода в Астон Мартин может посетить этап Формулы-1
Специалист сменил команду после сотрудничества длинной почти в два десятка лет
66-летний известный британский конструктор Эдриан Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 "Астон Мартин" посетит этап "Королевских гонок", сообщило издание Racingnews365.
Эдриан прибудет на восьмой этап Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Монако.
Нью провёл почти два десятилетия в "Ред Булл", а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.
После семи этапов в сезоне 2025 года "Астон Мартин" занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 14 очков.
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