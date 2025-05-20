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Рассел прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмильи-Романии
Неудачное выступление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмильи-Романии и рассказал, почему не получилось финишировать выше седьмой позиции.
"Я отлично стартовал и надеялся, что Оскар немного сместится, чтобы заблокировать Макса, но он этого не сделал. Дальше все пошло по наклонной. Это был катастрофический день, у меня не было темпа, и я был рад просто финишировать.
Мы знали, что будет сложно. Мы всегда были медленными в жарких условиях, а сейчас было жарко. Это был, пожалуй, самый плохой день для нашей команды за последние несколько лет с точки зрения темпа. Так что нам нужно вернуться к доработке машины" – сказал Рассел.
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