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Алонсо: Впереди будут другие гонки, когда нам удастся набрать очки
Возможно, он прав
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Эмильи-Романии.
"Мне не повезло, хотя болид был великолепен. Мы преследовали машины McLaren и Расселла в начале гонки, это было приятным сюрпризом. Мы оказались столь сильными, что ехали среди лидеров. Думаю, можно было обеспечить шестое и седьмое места двумя машинами.
Но виртуальная машина безопасности дала всем шансы заехать в боксы, выехав впереди, и на этом наша гонка закончилась. Ужасная неудача. Машина была конкурентоспособной, я мог сражаться. Даже в конце гонки совершил несколько обгонов в средней группе за девять кругов. Раньше такого не было в этом сезоне – это точно шаг вперед.
Нам очень не повезло. Но впереди будут другие гонки, когда нам очень удастся набрать очки, которые мы, возможно, не заслуживаем. Дождемся следующего шанса" – сказал Алонсо.
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