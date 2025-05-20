Алонсо: Впереди будут другие гонки, когда нам удастся набрать очки

Пилот команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Эмильи-Романии.

"Мне не повезло, хотя болид был великолепен. Мы преследовали машины McLaren и Расселла в начале гонки, это было приятным сюрпризом. Мы оказались столь сильными, что ехали среди лидеров. Думаю, можно было обеспечить шестое и седьмое места двумя машинами.

Но виртуальная машина безопасности дала всем шансы заехать в боксы, выехав впереди, и на этом наша гонка закончилась. Ужасная неудача. Машина была конкурентоспособной, я мог сражаться. Даже в конце гонки совершил несколько обгонов в средней группе за девять кругов. Раньше такого не было в этом сезоне – это точно шаг вперед.

Нам очень не повезло. Но впереди будут другие гонки, когда нам очень удастся набрать очки, которые мы, возможно, не заслуживаем. Дождемся следующего шанса" – сказал Алонсо.