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Ферстаппен рассказал о своем хобби и отношении команды к такому экстриму
Это действительно расслабляет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, не возражает ли руководство его коллектива против экстремального хобби спортсмена – катание на лыжах.
– Похоже, в Red Bull ты можешь делать все, что хочешь. Уже несколько лет ты катаешься на лыжах, на прошлой неделе проехал на машине GT3 в "Нюрбургринге". Это тоже чего-то стоит.
– Правильно. И если я когда-нибудь перейду куда-нибудь еще, все останется по-прежнему в моей жизни. Что касается этих вещей, я не собираюсь их ограничивать. Если кому-то не нравятся мои хобби – их право, ха-ха! Но тогда я даже не буду отвечать на звонок.
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