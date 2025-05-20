Ферстаппен рассказал о своем хобби и отношении команды к такому экстриму

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, не возражает ли руководство его коллектива против экстремального хобби спортсмена – катание на лыжах.

– Похоже, в Red Bull ты можешь делать все, что хочешь. Уже несколько лет ты катаешься на лыжах, на прошлой неделе проехал на машине GT3 в "Нюрбургринге". Это тоже чего-то стоит.

– Правильно. И если я когда-нибудь перейду куда-нибудь еще, все останется по-прежнему в моей жизни. Что касается этих вещей, я не собираюсь их ограничивать. Если кому-то не нравятся мои хобби – их право, ха-ха! Но тогда я даже не буду отвечать на звонок.