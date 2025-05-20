Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис – о гонке Гран-при Эмильи-Романии: Хотелось бы бороться с Максом, но они были слишком быстры для нас
Почти идеальная гонка Ферстаппена
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал борьбу в гонке Гран-при Эмильи-Романии с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном.
"Гонка получилась длинная. Обгонять было непросто, но мы сделали все, что могли. Макс проехал отличную гонку, а нам не удалось его догнать. Напоследок мы хорошо сразились с Оскаром, было плотно, но увлекательно.
Хорошая гонка. Второе и третье места для команды – хороший результат. Конечно, хотелось бы сразиться с Максом, но они были слишком хороши для нас" – сказал Ландо.
Напомним, что ранее Ферстаппен
Популярное сейчас
- Выигрывал чемпионат мира и Европы. Испанский голкипер завершил карьеру в 42 года
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Хэмилтон: Нам нужно будет изучить ситуацию и разобраться в случившемся
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы