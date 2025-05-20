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Норрис – о гонке Гран-при Эмильи-Романии: Хотелось бы бороться с Максом, но они были слишком быстры для нас

Автоспорт
Обновлено

Почти идеальная гонка Ферстаппена

Норрис – о гонке Гран-при Эмильи-Романии: Хотелось бы бороться с Максом, но они были слишком быстры для нас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал борьбу в гонке Гран-при Эмильи-Романии с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном.

"Гонка получилась длинная. Обгонять было непросто, но мы сделали все, что могли. Макс проехал отличную гонку, а нам не удалось его догнать. Напоследок мы хорошо сразились с Оскаром, было плотно, но увлекательно.

Хорошая гонка. Второе и третье места для команды – хороший результат. Конечно, хотелось бы сразиться с Максом, но они были слишком хороши для нас" – сказал Ландо.

Напомним, что ранее Ферстаппен рассказал о своем хобби и отношении команды к такому экстриму.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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