Норрис – о гонке Гран-при Эмильи-Романии: Хотелось бы бороться с Максом, но они были слишком быстры для нас

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис прокомментировал борьбу в гонке Гран-при Эмильи-Романии с представителем "Ред-Булл" Максом Ферстаппеном.

"Гонка получилась длинная. Обгонять было непросто, но мы сделали все, что могли. Макс проехал отличную гонку, а нам не удалось его догнать. Напоследок мы хорошо сразились с Оскаром, было плотно, но увлекательно.

Хорошая гонка. Второе и третье места для команды – хороший результат. Конечно, хотелось бы сразиться с Максом, но они были слишком хороши для нас" – сказал Ландо.