Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари будет использовать прошлогоднее заднее крыло
Уже на Гран-при Монако
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" привезёт на Гран-при Монако заднее антикрыло спецификации 2024 года. Об этом пишет Corriere della Sera.
По информации источника, это может помочь команде поднять производительность в том числе и в квалификации — и у Льюиса Хэмилтона, и у Шарля Леклера есть ощутимые проблемы с темпом на одном круге. При этом в 2024 году Шарль Леклер стал победителем как квалификации, так и гонки в княжестве.
Напомним, что Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.
В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков.
Популярное сейчас
- Шахтер договорился о назначении нового тренера команды - СМИ
- Динамо определилось с будущим Караваева
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Пиастри прокомментировал гонку Гран-при Эмильи-Романии
- Без хэппи-энда уже в седьмой раз: сестра Неймара рассталась со звёздным футболистом
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака