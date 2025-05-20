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Феррари будет использовать прошлогоднее заднее крыло

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Уже на Гран-при Монако

Феррари будет использовать прошлогоднее заднее крыло

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" привезёт на Гран-при Монако заднее антикрыло спецификации 2024 года. Об этом пишет Corriere della Sera.

По информации источника, это может помочь команде поднять производительность в том числе и в квалификации — и у Льюиса Хэмилтона, и у Шарля Леклера есть ощутимые проблемы с темпом на одном круге. При этом в 2024 году Шарль Леклер стал победителем как квалификации, так и гонки в княжестве.

Напомним, что Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.

В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков.

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