Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари представила специальные комбенизоны накануне Гран-при Монако
Получилось довольно интересно
Фото: Х
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако. Соответствующими фотографиями с монегаскским пилотом Шарлем Леклерам поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Комбинезоны выполнены преимущественно в белом цвете с синими полосами. Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.
В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков.
New suit. Same streets. ???? pic.twitter.com/Md5Bbdw5fG— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 20, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо
- Динамо определилось с будущим Караваева
- Гвардиола о полузащитнике Манчестер Сити: Это второй лучший распасовщик, с которым я работал
- Пиастри - лучший в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000