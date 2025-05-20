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Феррари представила специальные комбенизоны накануне Гран-при Монако

Автоспорт

Получилось довольно интересно

Феррари представила специальные комбенизоны накануне Гран-при Монако

Фото: Х

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" представила специальные комбинезоны для Гран-при Монако. Соответствующими фотографиями с монегаскским пилотом Шарлем Леклерам поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Комбинезоны выполнены преимущественно в белом цвете с синими полосами. Гран-при Монако состоится с 23 по 25 мая.

В настоящий момент "Феррари" занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 114 очков.

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