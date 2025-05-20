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Ферстаппен: Обидно, что Имола покидает календарь
В 2026 году этапа в календаре не будет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Четырёхкратный чемпион мира пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что хочет оставить в календаре этап "Королевских гонок" в Имоле. Ожидается, что в 2026 году этапа в Эмилии-Романьи не будет в календаре сезона.
"Мне нравится гонять в Имоле. Терять такие трассы очень обидно. Я понимаю это со стороны Формулы-1, конечно, всё дело в новых трассах, на которые мы поедем. Нужно смотреть на это со спортивной и финансовой стороны, верно? Если вы хотите развивать бизнес и делать его более популярным, я понимаю этот ход.
Но именно такие трассы заставили меня влюбиться в гонки. Когда вы начинаете смотреть Формулу-1, есть несколько трасс, где вы просто смотрите на скорость, на то, насколько сложно их освоить, на историю спорта на них. Это что-то особенное с точки зрения эмоций. Так что мне обидно, что Имола покидает календарь, но что я могу с этим поделать?" — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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