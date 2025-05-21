Хэмилтон: Если бы мы квалифицировались выше, то смогли бы побороться за подиум

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, чего не хватило его команде, чтобы сражаться за подиум в гонке Гран-при Италии.

"Китай был довольно хорош, но мне всегда нравилось, когда ты борешься где-то сзади и прорываешься. Я так начинал свою карьеру. Это всегда лучше, чем стартовать и финишировать первым. Но бесспорно это была отличная гонка, и по ней я могу вынести много позитива.

Мы издали фантастическую стратегию. В Китае я чувствовал машину, и сейчас мне определенно удалось это повторить. Я почувствовал настоящую синергию и думаю, что настройки были отличные. Мы сумели добавить в гоночном темпе. Теперь нам просто нужно раскрыть потенциал в квалификации. Если бы мы квалифицировались выше, то смогли бы побороться за подиум, а перед гонкой мы считали это невозможным" – сказал Хэмилтон.