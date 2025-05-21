Директор Феррари: Гонки с очень хорошей стратегией, хорошо выполненной, хорошими пит-стопами

Директор команды "Феррари" Фред Вассер поделился впечатлениями от выступления своих подопечных в гонке Гран-при Эмильи-Романии. Его слова цитирует F1:

"Проблема в том, что вчера в квалификации мы были намного медленнее, а затем мы стартовали с 11-го по 12-е место. Выходные были трудны, но восстановление прошло хорошо. Сегодня была хорошая гонка с очень хорошей стратегией, хорошо выполненной, хорошими пит-стопами.

Всё прошло хорошо. Думаю, Шарлю чуть-чуть не повезло со временем появления машины безопасности, но мы ничего не можем сделать. Наконец, нам нужно просто улучшить темп квалификации, потому что когда стартуешь с 11-го и 12-го места, это гораздо сложнее" – сказал Вассер.