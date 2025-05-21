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Директор Мерседес: Нам нужно будет показать все, на что мы способны в Монако
Надо поработать над ошибками
Директор команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал результат своего коллектива в гонке Гран-при Эмильи-Романии.
"После сложной гонки в Италии мы имеем возможность сразу же реабилитироваться в Монако. Мы будем работать усердно, быстро и эффективно, чтобы понять, что стало причиной наших ограничений в Имоле. Важно, чтобы мы справились с этим, чтобы избежать повторения в будущем.
Однако мы знаем, что в Монако нас ждут совсем другие испытания. Квалификация абсолютно важна, и это наша сильная сторона 2025-го. Это обнадеживает, но ничего не значит, если мы не сможем справиться с задачей на трассе. Мы видели, насколько плотными были заезды в этом году, а в Монако они всегда были более напряженными.
Нам нужно будет показать все, на что мы способны, чтобы в воскресенье получить возможность сразиться за хороший результат. Обязательные два пит-стопа на Гран При также прибавят гонке новое измерение. Мы рады этому вызову и с нетерпением ждем возможности вернуться к работе" – сказал Вольфф.
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