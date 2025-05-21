Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Советник Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена
Титул здесь не играет большую роль
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Также Хельмут коснулся пункта в контракте нидерландца, который позволяет ему уйти из гоночного коллектива при определённых условиях.
"Выступление за "Ред Булл" в следующем году? Посмотрим сначала, выиграем ли мы чемпионат мира, а дальше будет видно. Пункт о выходе из контракта? Нет, он не связан с титулом", — приводит слова Марко oe24.at.
Недавно экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс указал, что может удержать Макса от ухода из "Ред Булл".
Популярное сейчас
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов
- Хэмилтон прокомментировал удачное выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы