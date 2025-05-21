Советник Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Также Хельмут коснулся пункта в контракте нидерландца, который позволяет ему уйти из гоночного коллектива при определённых условиях.

"Выступление за "Ред Булл" в следующем году? Посмотрим сначала, выиграем ли мы чемпионат мира, а дальше будет видно. Пункт о выходе из контракта? Нет, он не связан с титулом", — приводит слова Марко oe24.at.

Недавно экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс указал, что может удержать Макса от ухода из "Ред Булл".