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Советник Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена

Автоспорт

Титул здесь не играет большую роль

Советник Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Также Хельмут коснулся пункта в контракте нидерландца, который позволяет ему уйти из гоночного коллектива при определённых условиях.

"Выступление за "Ред Булл" в следующем году? Посмотрим сначала, выиграем ли мы чемпионат мира, а дальше будет видно. Пункт о выходе из контракта? Нет, он не связан с титулом", — приводит слова Марко oe24.at.

Недавно экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс указал, что может удержать Макса от ухода из "Ред Булл".

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Макс Ферстаппен Хельмут Марко
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