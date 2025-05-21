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Найдена легендарная Феррари Майкла Джордана

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Она будет выставлена на аукцион

Найдена легендарная Феррари Майкла Джордана

Фото: Х

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Curated, занимающаяся восстановлением и продажей редких и коллекционных спорткаров, объявила об обнаружении чёрной Ferrari 512 TR, которая ранее принадлежала легендарному баскетболисту Майклу Джордану, а последние 15 лет её местонахождение было неизвестно.

Этот автомобиль Джордан приобрёл в 1992 году и приехал на нём на пятую игру полуфинала Восточной конференции того года. В 1995-м баскетболист продал машину, а после автомобиль был продан за $ 100 тыс. на аукционе.

С тех пор новый владелец хранил Ferrari в гараже, а её местонахождение оставалось неизвестным. Сейчас машина передана на реставрацию в Италию, и ожидается, что вскоре она вновь будет выставлена на продажу.

Ferrari 512 TR оснащается 4,9-литровым оппозитным двигателем Tipo F113 D мощностью 315 кВт (428 л.с.). 100 км/ч автомобиль развивает за 4,8 секунды, а его максимальная скорость — 313,8 км/ч.

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Майкл Джордан
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