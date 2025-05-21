Феррари снизит срок службы силовых установок

Команда Формулы-1 "Феррари" опасается, что в ходе сезона-2025 семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера могут ждать штрафы за замены элементов силовой установки. Об этом сообщает издание Formula.it.

Сообщается, что в итальянской команде приняли решение в целях обеспечения надёжности снизить максимальный пробег силовых устновок на фоне проблем у клиентских команд.

В частности, на Гран-при Майами проблемы возникли у пилота "Кик-Заубера" Габриэла Бортолето и гонщика "Хааса" Лливера Бермана, а в Имоле мотор отказал на машине "Хаас" Эстебана Окона.

Таким образом, из-за сокращения срока слыжбы есть высокая вероятность того, что пилотов будут ждать штрафы во второй половине сезона.