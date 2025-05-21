  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари снизит срок службы силовых установок

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари снизит срок службы силовых установок

Автоспорт

Пилотов могут ждать штрафы

Феррари снизит срок службы силовых установок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" опасается, что в ходе сезона-2025 семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера могут ждать штрафы за замены элементов силовой установки. Об этом сообщает издание Formula.it.

Сообщается, что в итальянской команде приняли решение в целях обеспечения надёжности снизить максимальный пробег силовых устновок на фоне проблем у клиентских команд.

В частности, на Гран-при Майами проблемы возникли у пилота "Кик-Заубера" Габриэла Бортолето и гонщика "Хааса" Лливера Бермана, а в Имоле мотор отказал на машине "Хаас" Эстебана Окона.

Таким образом, из-за сокращения срока слыжбы есть высокая вероятность того, что пилотов будут ждать штрафы во второй половине сезона.

По теме
yellow-arrow
Найдена легендарная Феррари Майкла Джордана
yellow-arrow
Советник Ред Булл высказался о возможном уходе Ферстаппена
yellow-arrow
Директор Мерседес: Нам нужно будет показать все, на что мы способны в Монако
Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости