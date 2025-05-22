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Макларен показал комбинезоны Норриса и Пиастри к Гран-при Монако

Автоспорт

Необычно и стильно

Макларен показал комбинезоны Норриса и Пиастри к Гран-при Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" представила комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к Гран-при Монако..

Костюмы белого цвета выполнены в винтажном стиле.

Напомним, что Гран-при Монако пройдет с 23 по 25 мая в Монте-Карло.

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