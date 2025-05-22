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Макларен показал комбинезоны Норриса и Пиастри к Гран-при Монако
Необычно и стильно
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Формулы-1 "Макларен" представила комбинезоны своих пилотов, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, к Гран-при Монако..
Костюмы белого цвета выполнены в винтажном стиле.
Напомним, что Гран-при Монако пройдет с 23 по 25 мая в Монте-Карло.
Race suits, Riviera views ????????#McLaren | #M7AReborn | @OKX pic.twitter.com/6XhYevmPJB— McLaren (@McLarenF1) May 21, 2025
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