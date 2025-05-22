Ферстаппен – об этапе в Италии: Именно такие трассы заставили меня влюбиться в гонки

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о решении больше не проводить Гран-при в Имоле (Италия).

"Мне нравится гонять в Имоле. Терять такие трассы очень досадно. Я понимаю это со стороны Формулы-1, конечно, все дело в новых трассах, на которые мы поедем. Нужно смотреть на это со спортивной и финансовой стороны, верно? Если вы хотите развивать бизнес и делать его более популярным, я понимаю этот ход.

Но именно такие трассы заставили меня влюбиться в гонку. Когда вы начинаете смотреть Формулу-1, есть несколько трасс, где вы просто смотрите на скорость, на то как сложно их освоить, на историю спорта на них. Это что-то особенное с точки зрения эмоций. Мне жаль, что Имола покидает календарь, но что я могу с этим поделать?" – сказал Макс.