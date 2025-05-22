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Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Монако
Будет непросто
Фото: Х
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими ожиданиями от Гран-при Монако.
"Это будет очень тяжелый уик-энд. Думаю, Монако обнажает немало слабых сторон нашей машины. Многое не приходится ждать, учитывая риски в квалификации. Машина настроена совсем по-другому.
Что делать? Тщательно работать – это ответ, и мы делаем это. Не думаю, что в данной ситуации есть панацея. Нам просто нужно продолжать работу и понимать, откуда взялась проблема в квалификации, из-за которой мы становимся медленнее" – сказал Леклер.
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