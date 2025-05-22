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Хэмилтон: Невероятное чувство – осознавать, что я нахожусь в одном из двух болидов Ferrari
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился своими эмоциями от выступления на Гран-при Эмильи-Романии и рассказал об ощущениях работы в "Феррари".
"Это было довольно безумно. Какой отличный опыт. Уже на параде гонщиков все вели свои обычные диалоги, но я действительно хотел увидеть, что… Я даже сделал фотографию места, где проходит такое памятное мероприятие.
Однако, когда я просто фотографирую эту толпу зрителей, повсюду просто море красного. Это очень напоминает мне то время, когда я рос сидя дома на диване, и наблюдал за Михаэлем Шумахером, выступавшим за Ferrari.
Теперь я вижу, какая у нас связь. Это совершенно невероятное чувство – осознавать, что я нахожусь в одном из двух болидов Ferrari. Для меня большая честь иметь с ним такую связь. Это невероятно" – сказал Льюис.
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