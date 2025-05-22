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В Монако состоялся закрытый показ фильма Формула-1

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Действующий чемпион не посетил премьеру

В Монако состоялся закрытый показ фильма Формула-1

Фото: Х

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Монако прошёл закрытый показ фильма "Формула-1" для пилотов, руководителей команд и журналистов. На показе присутствовали почти все действующие пилоты Формулы-1.

На показ не явились действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, а также пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл, судя по фотографиям с места событий.

Информации о причинах отстуствия Стролла нет, что касается Ферстаппена, то Макс в это время находился дома и вёл прямую трансляцию в симрейсинге.

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года. Издание АМС ранее сообщило, что хронометраж фильма составит 2 часа 30 минут.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде "Апекс", которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

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