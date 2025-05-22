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Макс Ферстаппен рассказал, почему пропустил показ фильма о Формуле-1
Пилот восстанавается после гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион "Королевских гонок" Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", объяснил, почему отсутствовал на закрытом показе фильма "Формулы-1" в Монако.
Напомним, помимо Макса, киносеанс пропустил канадец Лэнс Стролл из "Астон Мартин".
"Я предварительно предупредил FOM, что не смогу присутствовать. Мне просто хотелось провести больше времени дома. Когда у тебя так много разъездов, желание проводить всё свободное время дома кажется нормальным", — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.
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