Макс Ферстаппен рассказал, почему пропустил показ фильма о Формуле-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион "Королевских гонок" Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", объяснил, почему отсутствовал на закрытом показе фильма "Формулы-1" в Монако.

Напомним, помимо Макса, киносеанс пропустил канадец Лэнс Стролл из "Астон Мартин".

"Я предварительно предупредил FOM, что не смогу присутствовать. Мне просто хотелось провести больше времени дома. Когда у тебя так много разъездов, желание проводить всё свободное время дома кажется нормальным", — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.