Эдриан Ньюи впервые появился в форме Астон Мартин

"Астон Мартин" опубликовал первые фотографии легендарного конструктора Эдриана Ньюи в форме команды на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 "Астон Мартин" посетит этап "Королевских гонок" именно в Монако.

Ньюи провёл почти два десятилетия в "Ред Булл", а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.