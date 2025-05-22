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Эдриан Ньюи впервые появился в форме Астон Мартин
Впервые за 20 лет сменил форму Ред Булл
Фото: Х
"Астон Мартин" опубликовал первые фотографии легендарного конструктора Эдриана Ньюи в форме команды на своей странице в социальной сети.
Напомним, ранее стало известно, что Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 "Астон Мартин" посетит этап "Королевских гонок" именно в Монако.
Ньюи провёл почти два десятилетия в "Ред Булл", а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.
Looking good in green, Adrian. ????— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 22, 2025
Adrian Newey arriving at the #MonacoGP for his first race weekend trackside with Aston Martin Aramco. pic.twitter.com/kppgJQ5vK4
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