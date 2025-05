Эдриан Ньюи впервые появился в форме Астон Мартин

"Астон Мартин" опубликовал первые фотографии легендарного конструктора Эдриана Ньюи в форме команды на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что Ньюи впервые после начала своей работы в коллективе Формулы-1 "Астон Мартин" посетит этап "Королевских гонок" именно в Монако.

Ньюи провёл почти два десятилетия в "Ред Булл", а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

Looking good in green, Adrian. ????



Adrian Newey arriving at the #MonacoGP for his first race weekend trackside with Aston Martin Aramco. pic.twitter.com/kppgJQ5vK4