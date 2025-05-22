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Хэмилтон: Формула-1 движется в неверном направлении

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Отсутствие результатов у пилота дают о себе знать

Хэмилтон: Формула-1 движется в неверном направлении

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон высказался о новом техническом регламенте Формулы-1.

"У меня есть ощущение, что Формула-1 движется в неверном направлении. Болиды станут медленнее. И тяжелее. Да, конечно, в следующем году болиды должны стать чуть легче, но болиды нынешнего поколения – самые тяжёлые из всех, на которых я когда-либо выступал в чемпионате.

И мне не хватает звука моторов. Когда слышишь 12-цилиндровый двигатель на "Феррари", то понимаешь, что это и есть страсть. С перехода на V6 всё изменилось. Конечно, с точки зрения заботы об экологии это в целом был хороший ход, однако никто не может отрицать того факта, что ощущения от звука современных болидов совсем не такие же, как от "Феррари" Шумахера 2003 года, когда она проносится мимо", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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