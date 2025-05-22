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Льюис Хэмилтон: Мне нравится, что что-то меняется

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Но принесет ли это результаты

Льюис Хэмилтон: Мне нравится, что что-то меняется

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон высказался о решении ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

"В Монако в этом году нас ждёт два обязательных пит-стопа. Во-первых, у нас более мягкие шины. Во-вторых, здорово, что мы пробуем что-то новое. Если всё время делать одно и то же, результат не изменится. Здорово, что в чемпионате пробуют что-то другое. Будет ли это решением проблемы? Узнаем в ходе уикенда. Я не знаю, сработает ли, но мне нравится, что что-то меняется", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Монако 2025 года будет применено правило двух обязательных пит-стопов, что должно повысить зрелищность гонки.

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