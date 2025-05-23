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Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Монако

Автоспорт
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Настроение не очень

Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Монако

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Монако.

"Если говорить честно, то я не уверен в перспективах команды в Монако. В последнее время у нас было много сложностей, особенно если говорить о квалификационном темпе. Так что не знаю, как все сложится. У меня есть пара идей, которые я попробую реализовать и которыми в команде не очень хотели заниматься, поскольку у нас много других вещей, на которых нужно сосредоточиться.

Однако я надеюсь, что мы сможем найти что-то и раскрыть потенциал болида. Но я правда не знаю, насколько хорошо машина будет работать на трассе в Монако" – сказал Хэмилтон.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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