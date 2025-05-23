Директор Феррари призвал не задавать вопросов о форме его подопечных

Фредерик Вассер, директор команды "Феррари" похвалил своих подопечных за выступление в гонке Гран-при Эмильи-Романии.

"Вы должны это прекратить. Не должно быть такого, что все идеально, когда у него хороший уик-энд, и катастрофа, когда плохой. Мы просто должны относиться к этому спокойно и работать вместе. Я был доволен работой, проделанной командой. Не только Льюисом, но и Шарлем, а также работой стратегов и механиков.

Для нас это единственный способ вернуться в борьбу и догнать лидеров. Достаточно таких вопросов. Каждый гонщик работает над собой, работает с командой, пытается быть лучше" – сказал Вассер.