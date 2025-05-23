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Шарль Леклер показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

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Шарль Леклер показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Монако. Вторым по итогам сессии стал пилот "Ред Булл", четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал Ландо Норрис.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри по итогам тренировки стал пятым, семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон показал девятый результат.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка

  1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1:11.964
  2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.163
  3. Ландо Норрис ("Макларен") +0.326
  4. Александер Албон ("Уильямс") +0.350
  5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.378
  6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.518
  7. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.570
  8. Пьер Гасли ("Альпин") +0.705
  9. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.726
  10. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.763
  11. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.801
  12. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.015
  13. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.223
  14. Юки Цунода ("Ред Булл") +1.268
  15. Оливер Берман ("Хаас") +1.365
  16. Эстебан Окон ("Хаас") +1.430
  17. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.465
  18. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.506
  19. Франко Колапинто ("Альпин") +1.856
  20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.671.
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