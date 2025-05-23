Шарль Леклер показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Монако. Вторым по итогам сессии стал пилот "Ред Булл", четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал Ландо Норрис.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри по итогам тренировки стал пятым, семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон показал девятый результат.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка