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Шарль Леклер показал лучший результат в первой тренировке Гран-при Монако
Недавно команда заявляла, что будет вносить изменения в болид
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в первой тренировке Гран-при Монако. Вторым по итогам сессии стал пилот "Ред Булл", четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал Ландо Норрис.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри по итогам тренировки стал пятым, семикратный чемпион мира, пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон показал девятый результат.
Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка
- Шарль Леклер ("Феррари") — 1:11.964
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.163
- Ландо Норрис ("Макларен") +0.326
- Александер Албон ("Уильямс") +0.350
- Оскар Пиастри ("Макларен") +0.378
- Джордж Расселл ("Мерседес") +0.518
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.570
- Пьер Гасли ("Альпин") +0.705
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.726
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.763
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +0.801
- Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +1.015
- Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") +1.223
- Юки Цунода ("Ред Булл") +1.268
- Оливер Берман ("Хаас") +1.365
- Эстебан Окон ("Хаас") +1.430
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +1.465
- Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +1.506
- Франко Колапинто ("Альпин") +1.856
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +3.671.
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