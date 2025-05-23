Лэнс Стролл потеряет одну позицию на стартовой решетке Гран-при Монако

Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл получил одну позицию штрафа и один штрафной балл в суперлицензию за инцидент с Шарлем Леклером в ходе первой тренировки Гран-при Монако.

Напомним, монегаск в шпильке столкнулся с пилотом "Астон Мартин" и сломал себе переднее крыло.

Стюарды выслушали аргументы Стролла и признали его виновным в инциденте, вследствие чего он потеряет одну позицию на стартовой решётке Гран-при Монако в воскресенье.