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Лэнс Стролл потеряет одну позицию на стартовой решетке Гран-при Монако
Произошел неприятный инцидент с Леклером
Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл получил одну позицию штрафа и один штрафной балл в суперлицензию за инцидент с Шарлем Леклером в ходе первой тренировки Гран-при Монако.
Напомним, монегаск в шпильке столкнулся с пилотом "Астон Мартин" и сломал себе переднее крыло.
Стюарды выслушали аргументы Стролла и признали его виновным в инциденте, вследствие чего он потеряет одну позицию на стартовой решётке Гран-при Монако в воскресенье.
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