Пилот Хааса получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Монако

20-летний гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду "Хаас", потеряет 10 позиций на старте гонки восьмого этапа сезона 2025 года "Королевских гонок" Гран-при Монако за обгон под красными флагами во второй тренировке. Также Оливеру добавили два штрафных балла в лицензию.

Берман по ходу практики обогнал 30-летнего испанского гонщика "Уильямса" Карлоса Сайнса, пока сессия была остановлена красными флагами, которые вызвал Оскар Пиастри из "Макларена" своей аварией в первом повороте городской трассы.

"Задолго до обгона сессия была прервана красными флагами. Команда проинформировала пилота довольно поздно, непосредственно перед тем, как произошёл манёвр. Однако из видеозаписи с онборда ясно видно, что непосредственно перед пилотом была световая панель, на которой горел красный; и дисплей на руле также показывал красные флаги задолго до того, как произошёл обгон.

Пилот утверждал, что видел флаги, но решил не снижать скорость резко, потому что чувствовал, что стремительное торможение было бы более опасным, и что то, что он сделал, было более безопасным способом справиться с ситуацией. Мы не согласились с его решением не снижать скорость настолько, чтобы избежать обгона другой машины.

Основная цель требования к пилотам немедленно сбавить скорость заключается в обеспечении безопасности – они не могут знать, что находится перед ними или по какой причине был показан красный флаг. Это особенно актуально на таких трассах, как Монако. В данных обстоятельствах нет никаких смягчающих обстоятельств для того факта, что он обогнал машину под красным флагом, и поэтому мы наложили штраф в виде потери 10 мест на стартовой решётке в гонке и два штрафных балла", — говорится в заявлении ФИА.